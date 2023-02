Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Mann mit Messer im Regionalzug Von dpa | 10.02.2023, 12:52 Uhr

Ein 29 Jahre alter Mann hat in einem Regionalzug zwischen Hamburg und Lübeck für einen Schreckmoment gesorgt. Einer Zugbegleiterin sei bei der Fahrkartenkontrolle am Freitag ein Messer am Gürtel des Mannes aufgefallen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Da sich der Mann ihr gegenüber aufbrausend und unkooperativ verhalten habe, habe sie die Bundespolizei verständigt.