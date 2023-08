Kreis Plön Mann mit Druckluftpistole sorgt für Polizeieinsatz in Zug Von dpa | 14.08.2023, 10:43 Uhr Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mit einer Druckluftpistole bewaffnet hat ein betrunkener Mann in einem Zug von Kiel nach Lauenburg für Aufruhr gesorgt. Mitreisende hatten am Freitag den Notruf gewählt, als sie eine Waffe im Hosenbund des 40-Jährigen bemerkten, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Aufgrund der möglicherweise lebensbedrohlichen Lage an Bord stoppten Beamte der Landes- und Bundespolizei den Zug am Bahnhof in Preetz (Kreis Plön). An Bord konnten sie den 40-Jährigen schnell ausfindig machen. Als er nicht auf die Ansprache reagierte, brachten Polizisten ihn zu Boden, fesselten ihn und beschlagnahmten die Pistole.