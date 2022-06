ILLUSTRATION - Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied up-down up-down Rendsburg-Eckernförde Mann lässt Handy auf Autodach liegen: Polizei hilft Von dpa | 27.06.2022, 10:20 Uhr

Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz ist die Autobahnpolizei im Kreis Rendsburg-Eckernförde ausgerückt. Unter der Notrufnummer 110 hatte sich am Sonntagabend ein verzweifelter Mann gemeldet, der sein Handy an einer Raststätte der Autobahn 7 bei Schülldorf auf dem Dach seines Autos abgelegt hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wenige Minuten nach dem Losfahren bemerkte er sein Missgeschick, weil er das Geräusch eines runterfallenden Gegenstandes wahrnahm. Vom nächsten Parkplatz aus verständigte er deshalb die Polizei. Die rückte kurzerhand aus und fand das Telefon tatsächlich ein kurzes Stück hinter dem Rastplatz Ohe auf dem Seitenstreifen der A7. Die Beamten hätten „das Handy unverletzt retten“ können und überreichten es dem Mann am nächsten Parkplatz.