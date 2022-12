Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Mann flüchtet vor Polizei und rammt mit Auto Linienbus Von dpa | 19.12.2022, 16:43 Uhr

Aufgrund einer zufälligen Kontrolle bei einer Tankstelle hat die Polizei einen gesuchten mutmaßlichen Räuber festnehmen können - allerdings erst nach einer Verfolgungsjagd mit mehreren Unfällen. Die Beamten hatten den Mann am Sonntagabend in Aumühle (Herzogtum Lauenburg) wegen seines auffälligen Verhaltens kontrollieren wollen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Doch der sei stattdessen zu seinem Auto gerannt und habe Gas gegeben. Bei der Verfolgungsfahrt prallte der Mann zunächst in Glinde (Kreis Stormarn) mit seinem Wagen gegen einen haltenden Linienbus. Alle Fahrgäste blieben unverletzt.