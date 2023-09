Pinneberg Mann flieht vor Festnahme: Zwei Polizisten angefahren Von dpa | 22.09.2023, 17:33 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einer versuchten Festnahme von mutmaßlichen Autodieben sind zwei Polizisten im Kreis Pinneberg angefahren und verletzt worden. Einer von drei Verdächtigen wollte in Halstenbek mit einem Auto flüchten, das einen der Beamten touchierte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dann habe der Fahrer beschleunigt und sei auf einen 52-jährigen Polizisten zugefahren. Trotz eines Sprungs aus der Gefahrenzone sei der Beamte an der Körperseite getroffen worden und hingefallen. Er musste im Krankenhaus behandelt werden.