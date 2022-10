Rettungshubschrauber Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfälle Mann findet seit fünf Tagen vermisste Frau bewusstlos Von dpa | 21.10.2022, 09:17 Uhr

Eine seit fünf Tagen vermisste 74 Jahre alte Frau ist bewusstlos in einem Wald bei Aumühle (Kreis Herzogtum Lauenburg) gefunden worden. Einem Förster beziehungsweise Jäger sei am Donnerstag von Weitem die rote Jacke der dementen Frau aufgefallen und er habe sofort die Polizei alarmiert, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.