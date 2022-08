Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild FOTO: Christophe Gateau up-down up-down Lübeck Mann entblößt sich: Zweimal in einer Nacht festgenommen Von dpa | 02.08.2022, 13:53 Uhr

Gleich zweimal in einer Nacht hat die Bundespolizei in Lübeck einen 55 Jahre alten Mann festgenommen, der sich vor anderen Fahrgästen in Zügen entblößt hatte. Beide Male war der Mann betrunken, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das erste Mal sei er am späten Montagabend in einem Zug nach Travemünde im Lübecker Hauptbahnhof aufgefallen.