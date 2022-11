Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Herzogtum Lauenburg Mann endet mit Auto im Küchenstudio: Hoher Sachschaden Von dpa | 02.11.2022, 08:30 Uhr

Ein 20-jähriger Autofahrer hat in Dassendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) die Kontrolle über sein Auto verloren und blieb erst im Ausstellungsraum eines Küchenstudios stehen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, drehte sich das Auto am Sonntagmorgen mehrmals, kam von der Straße ab, stieß gegen eine Laterne und schlitterte dann durch die Fassade eines Küchenstudios. Die Laterne beschädigte das Obergeschoss des Gebäudes und lag 30 Meter von ihrem ursprünglichen Ort entfernt. Es entstand ein Schaden in der Höhe von etwa 250.000 Euro. Der 20-Jährige verletzte sich leicht. Führerschein und Fahrzeug wurden beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein illegales Straßenrennen.