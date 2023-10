Die beiden Männer waren in der Nacht zu Samstag vor einer Gaststätte in Streit geraten. Dabei bekam der 44 Jahre alte Pinneberger Stichverletzungen am Oberkörper. Nach der Tat entfernte sich der zunächst unbekannte Täter in Richtung Bahnhof. Der Verletzte befindet sich nach Angaben der Polizei von Dienstag noch immer in einem Krankenhaus. Sein Gesundheitszustand ist demnach unverändert kritisch.