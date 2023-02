Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Lübeck Mann beschwert sich über Taubendreck und greift Polizei an Von dpa | 10.02.2023, 17:34 Uhr

Ein 23-jähriger Mann hat sich am Lübecker Hauptbahnhof über dessen Verunreinigung durch Tauben bei der Polizei beschwert und hat anschließend pöbelnd versucht, den Dreck selbst wegzuwischen. Kurz darauf griff er einen Bundespolizisten mit einem Wischmopp an, wie die Bundespolizei am Freitagmittag mitteilte. Der Mann hatte am Freitagmorgen wenige Minuten nach dem Hinweis der Polizei, sich mit seiner Beschwerde an die Bahn zu wenden, unaufgefordert begonnen, die Bahnhofshalle mit einem Mopp zu wischen.