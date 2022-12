Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Brand Mann bei Brand in Wohnung in Heiligenhafen verletzt Von dpa | 29.12.2022, 07:49 Uhr

Bei einem Feuer in einer Wohnung in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) ist am Mittwochabend ein Mann verletzt worden. Warum das Feuer in der Erdgeschosswohnung ausbrach, sei derzeit noch unklar und werde ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei Lübeck am Donnerstag. Der Mann habe bei dem Brand Verbrennungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Bei dem Feuer wurden keine weiteren Bewohner des Hauses verletzt und auch keine weiteren Wohnungen beschädigt. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten etwa vier Stunden. Die Wohnung des Mannes ist nach dem Brand unbewohnbar, die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.