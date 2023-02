Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Stormarn Mann bei Baumfällarbeiten von Ast erschlagen Von dpa | 13.02.2023, 11:45 Uhr

Ein herabstürzender Ast hat bei einem Arbeitsunfall in Sülfeld im Kreis Stormarn einen 48 Jahre alten Mann das Leben gekostet. Der Mann sei am Freitag bei Baumfällarbeiten von dem Ast getroffen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es nach Polizeiangaben nicht.