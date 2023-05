Bundespolizei Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Bundespolizei Mann bedroht Reisende im Zug mit Schreckschusspistole Von dpa | 25.05.2023, 14:58 Uhr

Ein 18-Jähriger hat auf einer Zugfahrt von Kiel nach Lübeck am Mittwoch Reisende mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Aufgrund detaillierter Beschreibungen von Zeugen nahmen Einsatzkräfte den jungen Mann am Bahnhof in Bad Schwartau fest, wie die Bundespolizei am Donnerstag berichtete. Bei einer Kontrolle fanden die Polizisten in der Innentasche seiner Weste eine Schreckschusswaffe mit Gaspatronen.