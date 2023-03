Das Informationszugangsgesetz in Schleswig-Holstein gewährt Bürgern einen Anspruch auf transparente Auskünfte durch das Land, Kreise, Städte und Gemeinden. Foto: IMAGO / Panthermedia up-down up-down Informationszugangsgesetz Bürger-Ärger über mangelnde Auskünfte durch Behörden in SH Von Frank Jung | 30.03.2023, 19:38 Uhr

Obwohl sich Behörden in die Karten gucken lassen müssen, beobachtet das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz einen Hang, Bürgern Auskünfte pauschal zu verweigern. Das Informationszugangsgesetz lässt Ämtern in Schleswig-Holstein aber gar nicht so viele Hintertüren offen, sich gegenüber wissbegierigen Einwohnern aus der Affäre zu stehlen. Vor einem Jahr sind sogar zusätzliche Auskunftspflichten in Kraft getreten.