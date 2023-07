Pflege Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeitsmarkt Männer-Anteil in der Pflege nimmt im Norden langsam zu Von dpa | 31.07.2023, 11:56 Uhr

Der Anteil der Männer an den Beschäftigten in der Pflege steigt in Schleswig-Holstein nur langsam. In den Pflegeheimen und Pflegediensten waren Mitte Dezember 2021 knapp 8950 Männer beschäftigt, ein Anteil von 19 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. 2019 waren es 18 Prozent und 2015 erst 16 Prozent.