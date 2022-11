Rund zehn Prozent der Lehrkräfte in Schleswig-Holstein haben keine abgeschlossene einschlägige Ausbildung. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth up-down up-down Ideen für die Bildungspolitik Schulunterricht in SH: Das schlägt die SPD gegen Mängel vor Von Frank Jung | 12.11.2022, 13:07 Uhr

Die Unterversorgung mit Lehrern in Schleswig-Holstein hat ein solches Ausmaß angenommen, dass die Opposition im Landtag ein Tabu in die Debatte bringt: dass das Bildungsministerium Lehrkräfte an Schulen befristet abordnet, wo die Not am Mann oder der Frau am größten ist. SPD-Bildungsexperte Martin Habersaat hat weitere Ideen.