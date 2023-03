Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Gewalttat Mädchen schlagen und demütigen 13-Jährige und filmen Taten Von dpa | 21.03.2023, 08:35 Uhr

Mehrere Mädchen im Alter von etwa 13 bis 16 Jahren haben in Heide im Kreis Dithmarschen ein 13-jähriges Mädchen geschlagen und gedemütigt. Die Taten seien per Smartphone gefilmt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.