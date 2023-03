Claus Ruhe Madsen wünscht sich eine Entbürokratisierung für den Grenzverkehr. Archivfoto: Marcus Brandt up-down up-down Führerschein, Parkscheibe, IC So will Claus Ruhe Madsen den deutsch-dänischen Grenzverkehr verbessern Von dpa | 28.03.2023, 07:27 Uhr

Madsen geht es bei seinem Vorstoß vor allem um die Grenzpendler. In einem Brief an Verkehrsminister Wissing fordert er einige Erleichterungen. Darum geht es konkret.