Claus Ruhe Madsen (parteilos) Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehrsministerium Madsen will deutsch-dänischen Grenzverkehr verbessern Von dpa | 28.03.2023, 06:14 Uhr

In Dänemark und Deutschland sind etwa Führerscheine und Parkscheiben unterschiedlich: Nun will Verkehrsminister Madsen das Leben von Pendelnden im Grenzgebiet erleichtern. In einem Brief an Bundesverkehrsminister Wissing geht es aber auch um die Bahn.