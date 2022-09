Claus Ruhe Madsen Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Wirtschaftsminister Madsen will auch deutsche Staatsbürgerschaft annehmen Von dpa | 03.09.2022, 10:32 Uhr

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) will auch die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. „Ich bin und bleibe Däne“, sagte Madsen den „Kieler Nachrichten“, infrage komme also nur eine doppelte Staatsbürgerschaft. „Aber ich würde mich freuen, wenn ich ein halbes deutsches Herz dazu bekommen könnte.“ Er sei gerade 50 Jahre alt geworden, „da fängt man an zu überlegen, was man noch zu erledigen hat. Und als Erstes habe ich entschieden: deutsch!“