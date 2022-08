Claus Ruhe Madsen (parteilos), Schleswig-Holsteins Verkehrsminister. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild FOTO: Frank Molter up-down up-down Politik Madsen sagt Wirtschaft mittelstandsfreundliche Politik zu Von dpa | 15.08.2022, 18:06 Uhr

Unternehmen in Schleswig-Holstein können nach dem Regierungswechsel von Jamaika auf Schwarz-Grün mit wirtschaftspolitischer Kontinuität rechnen. Das signalisierte Minister Claus Ruhe Madsen am Montag in Schleswig.