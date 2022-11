Claus Ruhe Madsen Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Landeswirtschaftsminister Madsen: Northvolt steht weiter zu Heide Von dpa | 24.11.2022, 12:02 Uhr

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) ist mit Blick auf den geplanten Bau einer Batteriefabrik von Northvolt in Heide weiter zuversichtlich. „Man steht nach wie vor zu Heide, wenn es um eine Ansiedlung in Europa geht“, sagte Madsen am Donnerstag im Landtag. Die Landesregierung werde alles tun, was möglich sei, um den Bau zu verwirklichen.