ARCHIV - Schleswig Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) steht an der Kieler Förde. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild FOTO: Marcus Brandt up-down up-down International Madsen für Neuregelung bei dänischen Grenzkontrollen Von dpa | 04.08.2022, 16:25 Uhr

Der schleswig-holsteinische Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) befürwortet eine Neuregelung der dänischen Grenzkontrollen. „Ich selbst war am Wochenende in Dänemark und musste an der Grenze Schlange stehen“, sagte der Däne in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview von Danmarks Radio. Es sei sehr unglücklich, wenn dort Pendler täglich unnötig im Stau stehen müssten.