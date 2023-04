Wird erst im Oktober offiziell gewählt: CDU-Generalsekretär Lukas Kilian. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Kommunalwahl in SH 2023 Lukas Kilian: „Ich würde keinem raten, Hals über Kopf eine Wärmepumpe einzubauen.“ Von Kay Müller | 28.04.2023, 04:09 Uhr

Seit drei Monaten ist Lukas Kilian Generalsekretär der CDU – obwohl der 36-Jährige erst im Herbst offiziell gewählt wird. Im Interview erklärt er, warum er an einen großen Wahlsieg der Union glaubt und was er in seiner Partei verbessern will.