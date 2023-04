Angestrahlte Türme Lübecks bei Nacht Foto: picture-alliance / dpa/Archivbild up-down up-down Energiepolitik Lübecks Wahrzeichen leuchten wieder Von dpa | 17.04.2023, 12:33 Uhr

Lübeck leuchtet wieder. Seit Sonntag (16. April) werden das Holstentor, die Türme der Altstadtkirchen und anderer Baudenkmäler auf der Altstadtinsel in der Nacht wieder angestrahlt. Ein Stück Normalität kehre zurück, sagte Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD). Wegen einer drohenden Energieknappheit hatte die Bundesregierung im Herbst 2022 die Beleuchtung von Baudenkmälern untersagt. Diese Verordnung sei Mitte April 2023 ausgelaufen, teilte die Hansestadt mit. Durch die Abschaltung wurden nach Angaben der Stadt pro Nacht im Durchschnitt 139,5 Kilowattstunden an elektrischer Energie eingespart. Insgesamt strahlt die Kommune zwölf Bauwerke in Lübeck und Travemünde vom Einsetzen der Dunkelheit bis ein Uhr nachts an.