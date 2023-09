Figurentheater und Museum Lübecks spannendste Baustelle: Richtfest für KOLK 17 Von Karin Lubowski | 11.09.2023, 17:16 Uhr „Scherben bringen Glück und Erfolg, Ihnen und dem ganzen Kolk“, heißt es im Richtspruch der Zimmerergesellen. Foto: Karin Lubowski up-down up-down

Mitten in der Welterbestadt Lübeck entsteht eine Theaterinstitution neu. Fünf Häuser baut die Possehlstiftung für KOLK 17 in schwierigem Gelände. Unter der Richtkrone sprechen die Theatermacher nicht nur über die wundersame Entwicklung des Baus, sondern auch darüber, was sich inhaltlich an diesem Ort entwickelt.