Lübecker Staatsanwalt soll Sohn missbraucht haben

Einen Lübecker Staatsanwalt erwartet eine Anklage wegen Vorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs seines achtjährigen Sohnes. Zwar sahen sowohl die Kieler Staatsanwaltschaft als auch die Generalstaatsanwaltschaft eine Verurteilung des Mannes als nicht wahrscheinlich an, wie der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler am Mittwoch sagte. Nach einem erfolgreichen sogenannten Klageerzwingungsverfahren vor dem Oberlandesgericht muss die Staatsanwaltschaft nun aber doch Anklage in dem Fall erheben. Zuvor hatte das „Flensburger Tageblatt“ berichtet.