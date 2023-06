Lübecker Marienkirche Foto: Rainer Jensen/dpa/Archivbild up-down up-down Kirche Lübecker Marienkirche bekommt drei neue Glocken Von dpa | 13.06.2023, 03:48 Uhr

Die Glocken von St. Marien in Lübeck bekommen Zuwachs. Nach einer kurzen Andacht sollen am Dienstag drei neue Glocken in den Glockenstuhl gebracht werden. Dazu wurde bereits das sogenannte Glockenloch im Nordturm geöffnet und der darüber liegende Laufsteg für das Aufhängen der Glocken umgebaut, teilte die Gemeinde mit.