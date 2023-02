Sonnenaufgang in Lübeck Foto: Rainer Jensen/dpa/Archivbild up-down up-down Kirche Lübecker Dom wird 850 Jahre alt: Vortragsreihe zum Auftakt Von dpa | 17.02.2023, 14:49 Uhr

Der Dom zu Lübeck wird in diesem Jahr 850 Jahre alt. Groß gefeiert wird das mit einer Festwoche im Juni. Doch schon jetzt gebe es Vorträge zur Geschichte und zur Bedeutung der Kirche, teilte die Domgemeinde mit. Den Anfang mache eine am kommenden Dienstag beginnende Reihe mit dem Titel „Was erwartet die Politik von Kirche?“. Zum Auftakt diskutieren die Lübecker Bundestagsabgeordneten Bruno Hönel (Grüne) und Tim Klüssendorf (SPD) ab 19.00 Uhr im Dom über ihre Erwartungen an die Institution Kirche.