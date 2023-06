Zum 850. Geburtstag des Lübecker Doms Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Kirche Lübecker Dom wird 850 Jahre alt Von dpa | 21.06.2023, 14:44 Uhr

Der Lübecker Dom wird in diesem Jahr 850 Jahre alt. Das feiert die Gemeinde vom 23. Juni an mit einer bunten Festwoche mit viel Musik, Vorträgen und Aktionen für Jung und Alt. Der Dom sei trotz seiner vielen Kunstschätze im Innern immer eine Gottesdienstkirche geblieben, sagte Pastor Martin Klatt. An normalen Sonntagen seien 200 bis 300 Gottesdienstbesucher im Dom. Zur Gemeinde gehören heute knapp 3000 Menschen.