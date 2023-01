Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Gesundheitswesen Lübecker demonstrieren für erhalt des Marien-Krankenhaus Von dpa | 21.01.2023, 13:58 Uhr

Hunderte Menschen haben am Samstag in Lübeck dafür demonstriert, das finanziell angeschlagene Marien-Krankenhaus am Standort in der Innenstadt zu halten. Die Polizei sprach von etwa 850 Teilnehmern. Hintergrund ist die angekündigte Übernahme der Klinik durch das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH). Das Marien-Krankenhaus soll voraussichtlich Mitte dieses Jahres auf das Gelände des UKSH-Campus umziehen und seinen Betrieb in vorläufigen Räumlichkeiten weiterführen.