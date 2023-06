Vor rund einem Jahr gab die Stadt Lübeck den Fund des Schiffswracks aus der Hansezeit bekannt. Forschungstaucher hatten das Objekt zunächst untersucht. Foto: Christian Howe up-down up-down Sensationsfund in der Trave Bergung des Schiffswracks aus der Hansezeit beginnt – ein Rückblick Von Inga Kausch | 05.06.2023, 07:30 Uhr

Rund ein Jahr nachdem die Stadt Lübeck den Fund eines Handelsschiffs aus der Hansezeit in der Trave vermeldete, soll das erste Teil des Schiffswracks am Montagmorgen geborgen werden. Was bisher geschah.