Einsatz für die Polizei am Lübecker Hauptbahnhof: Ein Mann griff seine Ex-Freundin an. Symbolbild FOTO: Peter Kneffel up-down up-down Am Hauptbahnhof Lübeck: Mann versucht Ex-Freundin aus Zug zu zerren und leistet Widerstand Von shz.de | 16.08.2022, 13:15 Uhr

Ein 20-jähriger Mann hat am Montagnachmittag versucht, seine Ex-Freundin aus einem Zug am Hauptbahnhof Lübeck zu zerren. Ein Lokführer konnte die Frau in Sicherheit bringen und die Bundespolizei alarmieren.