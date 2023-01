Prozessauftakt in Lübeck Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Prozessauftakt Lübeck: 41-Jähriger gesteht Tötung seiner Freundin Von dpa | 25.01.2023, 13:04 Uhr

Ein 41-Jähriger hat am Landgericht Lübeck gestanden, seine Lebensgefährtin erstochen zu haben. Er schäme sich für das, was er getan habe, sagte der Mann zum Auftakt des Prozesses am Mittwoch. Am Abend des Tattages habe er die 29-Jährige gebeten, ihn allein zu lassen, sagte der Beschuldigte am Mittwoch. Als sie diese Aufforderung ignorierte, habe er zunächst geplant, sie mit einem Gemisch aus Wasser und Chlorreiniger zu vergiften. Sie habe sich geweigert, die Flüssigkeit zu trinken. Er habe dann mit einem Taschenmesser immer wieder auf sie eingestochen, bis sie sich nicht mehr gerührt habe.