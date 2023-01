Klaus-Peter Lucht Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Rendsburg-Eckernförde Lucht für fünf Jahre zum Bauernpräsidenten gewählt Von dpa | 10.01.2023, 15:34 Uhr

Amtsinhaber Klaus-Peter Lucht ist für fünf Jahre zum Präsidenten des Landesbauernverbandes in Schleswig-Holstein gewählt worden. Der 61-Jährige setzte sich am Dienstag im Landeshauptausschuss in Rendsburg im zweiten Wahlgang gegen seinen Mitbewerber Heinrich Mougin (43) aus Grömitz durch.