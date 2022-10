Lost Places in Schleswig-Holstein: Von der ersten Schwebefähre in Rendsburg (oben links) bis zum Marinegefängnis in Kiel mit NS-Vergangenheit (unten rechts). Foto: Fotos: Frank Höfer, dpa, Florian Quandt, Marcus Brandt; Collage: Kausch up-down up-down Verlassene Orte in SH Schwebefähre, Schlachthof, Bahngleise: Das sind die Lost Places in SH und | 24.10.2022, 10:00 Uhr | Update vor 2 Std. Von Lisa Bohlander dpa | 24.10.2022, 10:00 Uhr | Update vor 2 Std.

Lost Places, also verlassene, meist abgesperrte Gebäude und Plätze, ziehen immer wieder Schaulustige und Vandalen an – auch in Flensburg, Kiel oder Lübeck. Wir haben die Top 9 in Schleswig-Holstein besucht.