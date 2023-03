Thomas Losse-Müller Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Urteile Losse-Müller nimmt Günther bei Windkraftplanung in Pflicht Von dpa | 24.03.2023, 12:26 Uhr

SPD-Landtagfraktionschef Thomas Losse-Müller hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) aufgefordert, die weitere Planung für den Ausbau der Windenergie in Schleswig-Holstein zur Chefsache zu machen. „Ich fordere den Ministerpräsidenten persönlich auf, innerhalb von drei Monaten eine neue rechtssichere Planung vorzulegen“, erklärte der Oppositionsführer am Freitag in Kiel. Losse-Müller reagierte damit auf ein Urteil, mit dem das Oberverwaltungsgericht am Mittwoch die regionale Windplanung für den Norden des Landes gekippt hatte.