Energie Losse-Müller fordert Tempo beim Ausbau von Wärmenetzen Von dpa | 28.06.2023, 10:57 Uhr

Nach der Einigung der Ampel-Koalition in Berlin in wichtigen Fragen beim Heizungsgesetz sieht Oppositionsführer Thomas Losse-Müller die schwarz-grüne Landesregierung in Kiel in der Pflicht. „Jetzt steht die Landesregierung in der Verantwortung, den Netzausbau im notwendigen Tempo voranzutreiben“, erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende am Mittwoch in Kiel. „Daher fordern wir die Gründung einer Landesinfrastrukturgesellschaft, die Kommunen beim Ausbau unterstützt.“