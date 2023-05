Inszenierung "London" im Europäischen Hansemuseum Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Museen Londoner Hansekontor hautnah: Inszenierung im Hansemuseum Von dpa | 15.05.2023, 16:19 Uhr

Das Europäische Hansemuseum in Lübeck hat den Raum „London“ vollständig neu gestaltet. Dank modernster Technik könnten Besucher jetzt die Atmosphäre des Londoner Stalhofes - der Niederlassung der Hanse an der Themse- hautnah erleben, sagte eine Sprecherin des Museums am Montag.