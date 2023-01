AKW Brunsbüttel Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Atomkraft Loch in Abwasserleitung des stillgelegten AKW Brunsbüttel Von dpa | 13.01.2023, 12:02 Uhr

Bei Kontrollen ist ein Leck an einer Leitung für radioaktive Abwässer im stillgelegten Kernkraftwerk Brunsbüttel entdeckt worden. Durch die Leckage an einer Schweißnaht habe es eine geringe Kontamination im Sperrbereich des Reaktorgebäudes gegeben, teilte das für Atomaufsicht zuständige Umweltministerium am Freitag mit. Der betroffene Bereich soll herausgetrennt und labortechnisch untersucht werden. Betreiber Vattenfall meldete das Ereignis laut Ministerium fristgerecht. Nach Angaben des Umweltministeriums bestand durch den Vorfall keine Gefahr für die Bevölkerung.