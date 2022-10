Gasherd mit Flamme Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Lob für Vorschläge zur Gaspreisbremse im Norden Von dpa | 10.10.2022, 14:42 Uhr

Schleswig-Holsteins SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Losse-Müller hat die Empfehlungen der Gaskommission in der Energiekrise als starkes Zeichen für die Menschen und die Industrie gelobt. „Der Bund hat geliefert. Aber auch das Land bleibt in der Verantwortung“, sagte Losse-Müller am Montag. Neben einem wirksamen Härtefallfonds sei es auch nötig, den Stadtwerken mit mehr als nur Bürgschaften zu helfen.