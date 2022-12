Daniel Günther Foto: Marcus Brandt/dpa/Produktion up-down up-down Energie LNG-Projekt für Günther Musterbeispiel von Beschleunigung Von dpa | 19.12.2022, 05:37 Uhr

Planung und Bau von Infrastrukturprojekten dauern in Deutschland oft viele Jahre. Beim Import von Flüssiggas ist das ganz anders - aus der Not gedrungen. Der Kieler Regierungschef Günther will das Beispiel auf andere Bereiche übertragen.