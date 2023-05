Dänemark - Proteste gegen LKW-Maut Foto: Benjamin Nolte/dpa up-down up-down Verkehr Lkw-Maut-Protest: Blockaden an dänischen Grenzübergängen Von dpa | 15.05.2023, 05:12 Uhr

Lastwagenfahrer haben in Dänemark aus Protest gegen die Einführung einer Lkw-Maut Grenzübergänge nach Deutschland blockiert. Am Sonntagabend stellten die Fahrer ihre Fahrzeuge an den Übergängen in Padborg und Kruså nebeneinander, wie verschiedene Medien berichteten. Ab dem Jahr 2025 soll den Angaben zufolge für Lkw eine kilometerabhängige Autobahn-Maut eingeführt werden. Die Transportunternehmen fordern demnach eine Umlage der Maut auf den Dieselpreis.