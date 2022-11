Kontrollsäule für die Lkw-Maut: Ab 2024 soll die Gebühr auch für 3,5-Tonner gelten. Foto: dpa/Toll Collect up-down up-down Pläne der Ampelkoalition Lkw-Maut bald ab 3,5 Tonnen – wer muss zahlen und wer nicht? Von Henning Baethge | 11.11.2022, 18:11 Uhr

Die Ampelkoalition in Berlin will die Lkw-Maut auf kleine 3,5-Tonner ausweiten. In Schleswig-Holstein protestieren die Speditionen und das Handwerk. Aber müssen überhaupt alle Betriebe zahlen?