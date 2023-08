Lübeck Lkw-Fahrer soll Frau an Haaren durch Fenster gezogen haben Von dpa | 04.08.2023, 17:45 Uhr Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein noch unbekannter Lkw-Fahrer soll an einer roten Ampel in Lübeck den Kopf einer 53-Jährigen an ihren Haaren durchs offene Autofenster gezogen haben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Er soll erst dann losgelassen haben, als die Frau ihren Wagen beschleunigt habe und ein paar Meter gefahren sei. Danach fuhr der Lkw laut Polizei davon. Zuvor war die Frau auf der A1 unterwegs.