Zerstörung in Langballigau an der Flensburger Förde: Weil in und um Flensburg herum die Sturmschäden an Küste, Häusern, Wegen und Campingplätzen von historischem Ausmaß sind, wird der Flensburger Oberbürgermeister Fabian Geyer für sein Abreise scharf kritisiert.

Foto: Benjamin Nolte up-down up-down