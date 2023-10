An der Ostseeküste von Schleswig-Holstein kommt es am Donnerstag und an den kommenden Tagen zu einer Sturmflut. Laut dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) wird sich diese besonders im nördlichen und mittleren Teil von Schleswig-Holstein verschärfen. Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen.

Niedrigwasser an der Nordseeküste führt zu Fähr-Ausfällen

Gleichzeitig führten niedrige Wasserstände im schleswig-holsteinischen Wattenmeer der Nordsee zu Ausfällen und Verschiebungen in den Fahrplänen der Fähren zwischen Inseln und Halligen und dem Festland. Grund ist der starke Ostwind, der das Wasser aus dem Wattenmeer in die Nordsee treibt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste vor orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 110 Kilometern pro Stunde. Die Warnung gilt von Freitag, 12 Uhr, bis Samstag, 2 Uhr, teilte der DWD am Donnerstag mit. Ab Freitagmittag erwartet der DWD Dauerregen, bevor sich das Wetter am Samstag beruhigen soll.

Die aktuellsten Entwicklungen der Sturmflut in Schleswig-Holstein im Liveticker: