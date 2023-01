Wellen der aufgepeitschten Nordsee drücken bei Sturm auf den Fähranleger Dagebüll. Archivfoto: picture alliance/dpa | Bodo Marks up-down up-down Tief „Egbert“ Liveblog zum Unwetter: Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmböen Von Jonas Bargmann | 14.01.2023, 09:54 Uhr | Update vor 15 Min.

Stürmisch und nass soll es in den kommenden Tagen werden. In unserem Liveblog erhalten Sie alle Informationen rund um Tief „Egbert“ in Schleswig-Holstein.