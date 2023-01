Sturm an der Küste von SH: Bojen treiben in dem vom Wind aufgepeitschten Wasser vor der Küste der Ostsee. Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Liveblog zu Tief „Egbert“ Sturm in SH: Hier wird es laut DWD besonders stürmisch – Heftige Böen auf Sylt Von Jonas Bargmann | 14.01.2023, 18:54 Uhr | Update vor 7 Min.

Stürmisch und nass soll es in den kommenden Tagen werden. In unserem Liveblog erhalten Sie alle Informationen rund um Tief „Egbert“ in Schleswig-Holstein.