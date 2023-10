Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Gebrochene Deiche, zerstörte Boote und vollgelaufene Keller: Nach der schweren Ostsee-Sturmflut mit erheblichen Schäden an der Küste berät Schleswig-Holsteins Landesregierung über Konsequenzen und Hilfsmaßnahmen. Das Kabinett kommt am Montag zu einer Sondersitzung zusammen, um die Lage zu erörtern und über die Bewältigung der Auswirkungen zu sprechen, wie die Staatskanzlei ankündigte. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte den betroffenen Kommunen Unterstützung zugesagt.

Er will am frühen Abend gemeinsam mit Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) über die Ergebnisse der Beratungen informieren. Besonders in Flensburg, aber auch in Kiel, Damp, Arnis, Maasholm, Eckernförde und Ostholstein hat die Sturmflut am Freitag schwere Schäden verursacht.

Wir streamen den Doorstep für Sie. Ab 17:30 Uhr können Sie den Video-Livestream in diesem Artikel mitverfolgen.